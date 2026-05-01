Киркоров и его предполагаемый брат сдали ДНК-тест на родство
Российский эстрадный певец Филипп Киркоров сдал ДНК-тест, чтобы определить родство с Александром Матвеевым, которого называли внебрачным болгарского музыканта Бедроса Киркорова. По итогам исследования выяснилось, что они не являются родными братьями.
В середине 1980-х Киркоров-старший был невероятно востребованным артистом и много гастролировал по миру, в то время как Филипп жил с мамой Викторией.
В свою очередь Киркоров вспомнил, что после смерти его мамы Виктории отец быстро женился на женщине по имени Людмила и уехал к ней жить в Новгород. Их совместная дочь скончалась спустя неделю после рождения.
Позднее ведущий передачи «ДНК» Сергей Киселев вышел к Киркорову и Матвееву с черным конвертом и сообщил им, что вероятность их кровного родства составляет ноль процентов.
