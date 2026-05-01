Киркоров и его предполагаемый брат сдали ДНК-тест на родство

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров сдал ДНК-тест, чтобы определить родство с Александром Матвеевым, которого называли внебрачным болгарского музыканта Бедроса Киркорова. По итогам исследования выяснилось, что они не являются родными братьями.

В середине 1980-х Киркоров-старший был невероятно востребованным артистом и много гастролировал по миру, в то время как Филипп жил с мамой Викторией.

— В 2005-м я пришел на концерт Филиппа в Сочи, познакомился там с Бедросом, сказал, что я изображаю его сына. Мы пообщались, дальше я уже в Москве стал с ним общаться. Тут у меня и закрались сомнения, а вдруг? — рассказал Матвеев в эфире передачи «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

В свою очередь Киркоров вспомнил, что после смерти его мамы Виктории отец быстро женился на женщине по имени Людмила и уехал к ней жить в Новгород. Их совместная дочь скончалась спустя неделю после рождения.

Позднее ведущий передачи «ДНК» Сергей Киселев вышел к Киркорову и Матвееву с черным конвертом и сообщил им, что вероятность их кровного родства составляет ноль процентов.

