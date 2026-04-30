Алсу рассказала о своем методе достижения целей

Певица Алсу поделилась с поклонниками размышлениями о жизни. Артистка опубликовала философский пост в запрещённой в РФ соцсети.

«Аффирмации работают, но только тогда, когда подкреплены действиями. В моей жизни тоже были моменты, когда всё резко менялось, когда было страшно, больно и опускались руки… Но я не позволила себе застрять в бездействии!» — поделилась знаменитость.

Алсу отметила, что ей в последнее время часто говорят, что она изменилась и расцвела. За этим, по словам знаменитости, нет никакого секрета.

«Это мой собственный труд, работа над собой, дисциплина и мой выбор не останавливаться! Слова без действий — это иллюзия и самообман!» — подытожила певица.

Артистка подчеркнула, что любая цель требует действий, а любое достижение — не случайно. За ними, по её словам, стоит преодоление, дисциплина и выбор в свою пользу.

Напомним, Алсу решила кардинально сменить свой имидж с наступлением весны: вместо длинных волос — стильное каре с эффектной укладкой, которая придала её облику совершенно новый вид. Однако в соцсетях артистка поделилась, что с нынешней стрижкой её перестали узнавать даже друзья.