Омаров припер к стенке сбежавшего мужа Бородиной

Муж Ксении Бородиной Николай Сердюков в феврале сбежал со съемок шоу в Марокко, узнав, что в реалити позвали бывшего супруга телеведущей Курбана Омарова и ее возлюбленного из "Дома-2" Михаила Терехина. После напряженной переписки по телефону, блогер собрал чемоданы и покинул Марракеш.

Кадры, как Сердюков тащит свои пожитки к минивэну, появились в Сети. Многие решили, что Николай испугался скандала, который ему может закатить жена.

В Сети активно обсуждали, что Ксения запретила мужу участвовать в передачах, где могут появиться ее бывшие. Мол, поэтому Николай сразу написал благоверной, что заметил на площадке Омарова и Терехина, и получив от нее указания, собрал чемоданы и вылетел в Россию.

Ксения намекнула, что так все и было. Бородина заявила, что безоговорочно доверяет мужу, и не сомневается, что он всегда выберет ее сторону.

После скандала прошло почти три месяца, но многим поступок Сердюкова не дает покоя. Так, Курбан Омаров решил снова поддеть соперника. Бизнесмен публично бросил вызов Николаю. Омаров призвал Сердюкова перестать бояться и вернуться в игру, чтобы не выглядеть в глазах публики слабым. Более того, Курбан предложил Николаю создать союз ради победы в шоу.