Игорь Верник отрастил волосы и сбежал на пляж

Сказать, что Игорь Верник изменился до неузнаваемости было бы преувеличением, но новый имидж смело можно назвать неожиданным. Длинные волосы отлично подходят к шортам, майке и пляжному настроению. Именно таким сейчас можно застать актера на съемках новой многосерийной комедии.

Верник играет дауншифтера, который сменил город на пляж и уже тридцать лет наслаждается всем, что может подарить человеку Таиланд. Однако необходимость оформить документы заставляет счастливого курортника вернуться в Москву. В своем бывшем доме он встречает взрослую и весьма деловую дочь, которая к тому же воспитывает троих детей. Карьеризм и полное презрение к нему сталкиваются на одной жилплощади и вступают в нешуточную битву.

Новая роль Игоря Верника вполне соответствует фирменной улыбке актера. Образ счастливого бездельника очень подходит и имиджу и характеру артиста, однако сыграть практически себя самого Вернику, по крайней мере в последнее время, предлагают довольно редко. Даже в комедиях Игорь часто перевоплощается в довольно нудных типов, которые если и улыбаются, то как-то скупо, совсем не в тридцать два зуба.

В «Молодежке» он папа одного из хоккеистов, в «Беспринципных» один из беспринципных, в «Приговоре» — главный антагонист. В данный момент идет работа над семью проектами с участием актера, и на фоне драм, детективов, фэнтези и прочих не самых смешных жанров, комедия о том как сбежавший от городских проблем человек вынужден к ним вернуться напоминает настоящий отпуск.

Вместе с Верником в проекте снимаются Екатерина Вилкова, Алика Смехова, Илья Любимов, Кай Гетц и другие.