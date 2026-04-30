Валерия трогательно поздравила Киркорова с 59-летием

Певица Валерия поздравила своего коллегу и друга Филиппа Киркорова с 59-летием трогательным обращением в социальных сетях. Свою речь она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Она выложила их совместный кавер на песню Barbie Girl, который сопроводила кадрами с Филиппом.

«На сцене — яркий, непредсказуемый, недосягаемый, всегда разный, умеющий удивлять и восхищать. В жизни — трогательный, внимательный, умеющий дружить, щедрый человек. Здоровья тебе на многие-многие годы», — заявила артистка.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин поздравил певца Филиппа Киркорова с 59-летием. Медиаменеджер сравнил артиста с гладиатором.