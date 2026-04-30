Бондарчук и Андреева не явились в суд на фоне развода

Федор Бондарчук и Паулина Андреева не пришли на заседание суда, где прошла первая беседа о разводе супругов. Об этом сообщает 360.

По информации источника, предварительный диалог в суде о разводе звездной пары посетила только адвокат. Беседа проходила в участке мирового судьи Донского района в закрытом режиме.

Весной 2026 года Андреева официально подала на развод с Бондарчуком. Предварительную беседу назначили на 30 апреля в судебном участке № 244 Донского района Москвы.

