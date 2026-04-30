У Марии Голубкиной выявили редкую патологию: вот почему актриса резко сдала

Мария Голубкина пропала с экранов телевизоров. Оказывается, актриса больше не снимается в кино. Она сосредоточилась на театральной карьере, а в свободное от спектаклей время посещает святые места России. Недавно она побывала в Серафимо-Дивеевском монастыре.

Голубкина призналась, что продала загородный дом в Химках, который приобрела еще в браке с Николаем Фоменко. Коттедж в 400 "квадратов" с участком 24 сотки несколько лет пустовал. Дети навещают ее редко, а внуков пока у актрисы нет.

Хоть Мария еще далеко не бабушка, но в свои 52 года актриса не считает нужным следить за внешностью. На днях Голубкина появилась на премьере фильма Егора Бероева "Кукла" и народ ахнул, как резко сдала актриса. В свет Мария вышла без грамма макияжа. Слегка отекшая, с заметными морщинками. Голубкина стареет естественно и гордится этим.

Когда актрису спросили, не волнуют ли ее пересуды на сей счет, Мария ответила с той самой прямотой, за которую ее любят и уважают зрители.

"Да мне по барабану!" — заявила она.

По словам Голубкиной, у нее выявили редкую патологию, которая серьезно влияет на внешность. Скорей всего именно из-за этого Мария отекает. У актрисы диагностировали гиперсомнию. Это состояние, при котором человек постоянно хочет спать и спит намного дольше нормы.