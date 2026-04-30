Собчак похвасталась украшениями на 1,5 миллиона рублей

Телеведущая Ксения Собчак похвасталась роскошными украшениями. Стоимость драгоценностей раскрыл Telegram-канал «Звездач».

Редакторы обратили внимание на образ звезды, состоящий из коричневых брюк-палаццо, черного топа и бежевого тренча. При этом знаменитость держала в руках сумку Hermes, которая оценивается в 1,3 миллиона рублей, и колье того же бренда за 174 тысячи рублей.

Внешний вид завершили солнцезащитные очки Tom Ford за 21 тысячу рублей. Общая стоимость перечисленных аксессуаров составила 1,5 миллиона рублей.

Ранее в апреле Ксения Собчак взяла интервью в рваных колготках. Для беседы с бывшим директором вещания русскоязычного канала RT Антоном Красовским журналистка надела кожаное мини-платье песочного цвета и черный широкий ремень.