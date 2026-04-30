Погрязший в долгах Андрей Губин сбежал

Сегодня, 30 апреля, свой день рождения отмечает один из самых успешных артистов на отечественной эстраде - Андрей Губин. Вот только сам певец, которому исполнилось 52 года, предпочитает этот праздник отмечать скромно.

Пока многочисленные фанаты с самого утра обивают порог его квартиры в центре Москвы, сам артист временно сбежал от лишнего внимания поклонников за город. Сообщается, что Андрей Губин арендовал у друга дом в Подмосковье.

Кроме того, по словам близких, легендарного певца сильно раздражал шум строительных работ под окнами квартиры. Дело в том, что у его дома сейчас кладут асфальт и облагораживают тротуар. Тем не менее, перед отъездом Губин попросил соседок забрать себе все его цветы от фанатов, чтобы те не завяли.

Одними букетами, впрочем, дело не ограничивается. Поклонники рассказали, что каждый год скидываются на подарок кумиру. Например, в прошлом году собрали в конверт именитому имениннику 70 тысяч рублей.

Несмотря на то, что Андрей Губин уверяет, что у него нет проблем с деньгами, SHOT утверждает, будто певец в долгах как в шелках. Якобы он не заплатил налоговой около 2,5 миллиона рублей.

Напомним, что Андрей Губин был некогда одним из самых успешных и востребованных артистов. Однако он давно ушел в тень, перестал выступать и ведет крайне закрытый образ жизни. Как утверждает сам певец, он страдает от страшных болей и ему не до концертов.