Измены, карьера и «новая надежда»: судьба Никиты Панфилова

В один момент за Никитой Панфиловым закрепилась роль героя-любовника — зрительницы оказались без ума от его игры в «Сладкой жизни». При этом в настоящей жизни артисту не так везло с избранницами. Starhit вспомнил судьбу актера в день его 47-летия.

Карьера

Никита Панфилов родился 30 апреля 1979 года в семье театралов: папа руководил Театром охочих комедиантов, а мама работала режиссером в московском «Монотоне». Уже в пять лет мальчик сыграл Ивана-царевича, а в 14 — Деда Мороза.

В школе Панфилов увлекался греко-римской борьбой и к восьмому классу вошел в олимпийский резерв сборной. После окончания школы он решил поступить в медицинский институт, но попытка не удалась. Никита попытался попасть в полицейский колледж, но после очередной неудачи мама велела парню идти туда, где учился старший сын Илья — в Институт современного искусства.

Однако и там Панфилов долго не продержался. Через год он сбежал в армию, после провел два семестра в «Щепке», некоторое время учился в ГИТИСе и в итоге попал в Школу-студию МХАТ. В мастерской Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова Никите посчастливилось стать одногруппником Антона Шагина, Кати Вилковой, Максима Матвеева и Мирославы Карпович.

Играть на сцене Никита начал еще в студенчестве, а получив диплом, вступил в труппу МХТ. После 10 лет игры на сцене Панфилов оставил театр ради кино.

Первые кинопроекты с участием Панфилова вышли на экраны в 2005 году: «Веревка из песка» и «Адъютанты любви». Впоследствии в его карьере было немало сериалов, вроде «Братаны», «Универ» и «Мачеха», однако популярным его сделала роль Миши Вуду в картине «Духless». Не менее успешными были работы в «Вычислителе» и «Сладкой жизни». Последняя принесла артисту волну узнаваемости, хотя воспринимать его стали только как героя-любовника.

За роль антагониста в «Мажоре» Никита получил приз Ассоциации продюсеров кино и телевидения как лучший актер второго плана, а в детективном сериале «Пес» сыграл главного героя. Кроме того, Панфилова запомнили по комедии «30 свиданий», драме «Салют-7». Позднее он стал сотрудничать с Малым Театром.

Неудачные браки

Первой избранницей артиста стала коллега Вера Бабенко, однако брак развалился со скандалом. Несколько лет назад Панфилов признался, что супруга его предала.

«Увидел переписку Веры с другим мужчиной, и поначалу даже не поверил в это. А потом, когда осознал измену, подумал, почему ей можно, а мне нельзя? После этого я пустился во все тяжкие. Не знаю, чем бы эта история закончилась, если бы не встретил вторую супругу», — рассказывал актер.

Вторая супруга, Лада Пояркова, работала администратором передачи «Армейский магазин» и искала актеров для проекта. Никита пригласил привлекательную девушку на спектакль в «Сатирикон», затем последовало еще несколько приятных свиданий. Уже через год актер женился на возлюбленной, а в 2013 году у пары родился сын Добрыня.

Семья снова развалилась из-за измены жены. В один момент Никиту позвали на съемки сериала «Пес» в Киев. Его супруга не хотела ехать в другую страну и из-за разлук регулярно возникали конфликты. В один момент Панфилов почувствовал, что дома его не ждут, а после узнал о неверности Поярковой от Добрыни.

«Я говорил сыну, что он должен слушаться родителей. На это Добрыня сказал: "Да, я буду слушаться маму, папу и дядю". Имени этого дяди я называть не буду», — отмечал Панфилов.

Разводы был тяжелым — супруги решали не только вопросы о разделе имущества, но и о порядке встреч с ребенком. Актер утверждал, что готов видеться с Добрыней в любое время и давать деньги на его содержание, однако летом 2019 года выяснилось, что Панфилова не пустили на самолет из-за долга по алиментам.

«Новая надежда»

По словам Панфилова, после истории с изменой во втором браке он зарекся жениться. Кроме того, бывшая жена не давала ему видеться с сыном. В тот непростой период Никита и встретил Ксению Соколову из Петербурга. Она приехала к артисту в Москву и уже после пары свиданий пара поняла, что они подходят друг другу. В 2017 году Соколова и Панфилов сыграли свадьбу.

Летом 2018 года пронесся слух о рождении у Панфилова ребенка, однако тот держал интригу и подтвердил информацию только после крещения дочери Авроры.

«Оказывается, сейчас допускается, чтобы с обеих сторон были не просто мужчина и женщина, а сразу две пары, то есть четверо крестных! Однако накануне события одна наша подруга заболела. По определенным причинам была одна крестная мать и три отца. В итоге получились одна кума и сразу трое кумовьев! Все прошло хорошо. Аврора лишь пару раз всплакнула, но потом успокоилась», — делился он.

В 2025 году Никита признался, что снова стал отцом. На тот момент с Ксенией Соколовой артист уже расстался — девочку родила его новая избранница, личность которой он пока тщательно скрывает. Вторая дочь получила имя Афина. Кроме того, Панфилов обмолвился, что так и не взял возлюбленную в жены, поскольку разочарован в институте брака.