Шепелев назвал главную ошибку Бони в эфире с Соловьевым

Телеведущий Владимир Соловьев и блогер Виктория Боня провели разговор в прямом эфире. Поводом для диалога стало обращение девушки к президенту России Владимиру Путину, в котором она затронула ряд актуальных для России тем. Однако некоторые интернет-пользователи посчитали, что эфир стал провальным для Бони, которая якобы не смогла дать отпор журналисту. Эти дебаты также решил прокомментировать шоумен Дмитрий Шепелев в своих социальных сетях.

Главная ошибка блогера, по мнению Шепелева, заключается в быстрой потере инициативы.

— Ее позиция строилась на факте публичного оскорбления. Как только она сказала «Благодарю за то, что вы извинились» — рычаг исчез. Правильно было принять, но немедленно закрепить свой тезис. Например: «Спасибо. И именно поэтому я здесь — потому что такие слова не должны звучать в эфире в адрес любой женщины», — отметил он.

Шоумен также сделал некоторые выводы по поводу эфира.

— Первое. Нельзя выходить без своего жесткого сообщения. Второе. К любому публичному появлению необходимо готовиться. Звучит очевидно, — заявил Шепелев.

28 апреля Боня подвела итоги дебатов с Соловьевым. По ее словам, многие ее подписчики были недовольны тем, что она пошла на эфир к телеведущему. Однако сама блогер считает, что она осталась в выигрышной позиции, так как смогла использовать площадку телеведущего, чтобы высказаться о насущных проблемах.