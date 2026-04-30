«Миллионы некуда девать»: россияне возмущены дорогими вечеринками звезд

На днях певец Стас Михайлов с размахом отметил свое 57-летие. До него с шиком отпраздновали свои дни рождения блогер Оксана Самойлова и певица Люся Чеботина. «Царьград» рассказал, чьими торжествами оказались возмущены россияне.

«Они хоть в курсе, что Россия ведет СВО?»

Михайлов решил отпраздновать день рождения в своем особняке, стоимость которого может составлять 1 млрд рублей. Артист пригласил коллег по цеху — поздравить пришли Наташа Королева, Инна Маликова, Виктория Шелягова, Татьяна Навка и другие знаменитости.

Атмосфера праздника поддерживалась насыщенной программой. Михайлов исполнял свои хиты, а гости ему подпевали. Больше всех постаралась Королева, которая исполнила несколько песен вместе с именинником.

«Дорогой Стас! День рождения, как в известной песне поется, типа грустный праздник, но только не в твоем случае! В вашем с Инночкой доме всегда весело, музыкально, гостеприимно, душевно и вкусно! Долгая лета, здоровья и творческого вдохновения!», — заявила она.

Кульминацией праздника стал огромный торт, украшенный ягодами. Его стоимость в премиальных кондитерских начинается от 200 тысяч рублей.

«Осатанели?»: Шахназаров и Поплавская публично разнесли зажравшуюся столичную тусовку

В комментариях в социальных сетях люди недоумевают, почему пока одни участвуют в боевых действиях, другие «бесстыдно пируют».

«Они хоть в курсе, что Россия ведет СВО? Наши мальчики гибнут, каждый день налеты на города, столько слез и горя! А у них только веселье и развлекуха. Миллионы некуда девать», — написала одна из женщин.

Кто еще празднует «на широкую ногу»?

День рождения Михайлова не единственный праздник, который прошел с размахом. Так, 29-летняя Люся Чеботина на свой день рождения пригласила гостей в дорогое заведение. Виновница торжества встретила друзей в откровенном наряде: она выбрала ультракороткое платье без бретелей с прозрачными вставками, а также босоножки на шпильках. Стоимость наряда может составлять почти 500 тысяч рублей.

Полуголой праздник встречала и блогер Оксана Самойлова. Именинница выбрала смелый образ: полупрозрачное мини-платье в бельевом стиле с корсетом, декоративными ремешками, чулками и подвязками. В ее случае также не обошлось без дорогого двухъярусного торта.

Бывшая участница КВН Лена Борщева тоже не жалела денег на развлечения в свой день рождения. Ее подруги показали торжество в соцсетях: на гостях были дорогие платья, а ресторан роскошно украшен.