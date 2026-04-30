Загородный дом Александра Петрова резко вырос в цене

Дом актера Александра Петрова вырос в цене и стал стоить более 95 миллионов рублей, сообщает «Звездач». Telegram-канал рассказал об этом в своей рубрике «По домам».

В 2025 году актер приобрел коттедж площадью около 500 квадратных метров в элитном поселке «Ильинские холмы» между Рублевкой и Новой Ригой. Ранее журналисты оценивали покупку в 55-80 миллионов рублей, но, по данным на апрель 2026 года, аналогичные дома в поселке стоят от 95 до 380 миллионов рублей. В продаже всего 38 объектов.

Внутри — два этажа, спальни, кабинет, гардеробная и терраса площадью 80 квадратных метров. На кухне установлены два винных холодильника, хотя сам актер говорил, что не увлекается алкоголем.

До этого Петров жил в двухуровневом таунхаусе с террасой в ЖК с закрытой территорией у метро «Красносельская». Там он устроил себе сауну. Недвижимость оценивалась в 57 миллионов рублей. В сентябре 2023 года журналисты предположили, что таунхаус выставили на продажу.