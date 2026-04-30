Омаров ответил Сердюкову после отказа от совместного участия в шоу

Телеведущая Ксения Бородина отговорила мужа Николая Сердюкова от участия в съемках шоу «Мастер игры», так как узнала о необходимости работать с ее бывшим супругом Курбаном Омаровым. В ответ на отказ от участия в проекте Омаров записал видео для Сердюкова, в котором призвал мужчину передумать.

— Давай мозги не делай, вместе зайдем в шоу. Все ждут, что у нас будет конфронтация, а мы с тобой вдвоем будем играть в свою игру. Все круто, и ты докажешь, что ты мужчина! — сказал он.

Позже выяснилось, что в проекте также участвует экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Михаил Терехин, известность которому принес роман с Бородиной. Он заявил, что был бы рад увидеться с Сердюковым и телеведущей не о чем было бы беспокоиться.

— Как я понял, это было не совсем его личное решение, а, скорее, Ксения повлияла на это. Ей видимо стало известно, что в проекте будет принимать участие Курбан и у них могут возникнуть конфликты. При этом они не знали, что в проекте буду принимать участие еще и я! — передает слова Терехина StarHit.

Ксения Бородина в июне 2025 года вышла замуж за Николая Сердюкова. Они расписались во Дворце бракосочетания № 1 в Барвихе. Но за новобрачных рады не все: у пары за время их отношений появилось множество хейтеров. Впрочем, настроение влюбленным это не портит.