Известный бизнесмен рассказал о личной драме певицы Кати Лель

Бывший муж певицы Кати Лель бизнесмен Игорь Кузнецов так и не нашелся. Как сообщает News.ru, об этом заявил друг семьи артистки, бизнесмен и исполнитель Андрей Ковалев.

Весной 2025 года Игорь Кузнецов отправился во Францию по делам. 13 апреля мужчина перестал выходить на связь с друзьями, после чего они обратились к его бывшей супруге. Она рассказывала, французские правоохранители начали поиски бизнесмена.

«С Игорем мы дружили. С Катей они, правда, развелись. Но это их личное дело. Он поехал во Францию по вопросам бизнеса и очень странно исчез — вроде бы как пошел купаться и пропал. Тело не нашли… Все же ждем, надеемся, может, где-то в заложниках держат, но живой», — рассказал Ковалев.

Напомним, что Катя Лель и Игорь Кузнецов были в браке с 2008 года. В 2023 году они развелись. У пары есть дочь Эмилия, которая родилась в 2009 году.