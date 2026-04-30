Съемное жилье и болезни: как живет Долина после громкого скандала

Лариса Долина переехала в элитный жилой комплекс в Гагаринском районе Москвы после скандала с квартирой, сообщает aif.ru. Певица арендует жилье площадью 235 квадратных метров на четвертом этаже с панорамным остеклением и бесшумными лифтами.

В этом же комплексе раньше жил голливудский актер Стивен Сигал. Стоимость аренды составляет 700 тысяч рублей в месяц, выкуп квартиры обошелся бы примерно в 220 миллионов рублей. Ранее Долина признавалась, что планирует выкупить арендуемое жилье.

Скандал с квартирой Долиной стал одним из самых громких дел 2024–2025 годов. Весной 2024 года мошенники, представившиеся сотрудниками спецслужб, убедили певицу продать недвижимость. Покупательница Полина Лурье заплатила 112 миллионов рублей, сделка прошла регистрацию, но Долина отказалась освобождать жилье, заявив, что действовала под давлением.

В марте 2025 года Хамовнический суд вернул право собственности певице, усомнившись в добросовестности покупательницы. Однако в декабре 2025 года Верховный суд отменил это решение и оставил квартиру за Лурье как за добросовестным покупателем.

28 апреля 70-летняя певица почувствовала острую боль в позвоночнике, и ей потребовалась помощь врачей. Врач-невролог Валерий Новоселов объяснил, что стресс и возраст привели к обострению. По его словам, жалобы на боли в спине могут скрывать остеопороз, грыжи и протрузии.