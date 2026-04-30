Песни Пугачевой хотят сделать собственностью РФ

Песни Аллы Пугачевой необходимо изъять у певицы в пользу России как интеллектуальное имущество. Как сообщает News.ru, об этом заявил бизнесмен и артист Андрей Ковалев.

Речь идет о хитах, которые ассоциируются с образом артистки. Ковалев подчеркнул, что Пугачева «допускала оскорбления в адрес президента и народа России» и не имеет права на то, чтобы пропагандировать свое творчество в стране.

«Она написала эти песни или не она, разницы никакой нет <…>. Хиты должны быть изъяты в доход государства», — считает Ковалев.

Предприниматель допустил, что композиции можно передать другим талантливым артистам, подчеркнув, что сам бы с удовольствием исполнил песни. Например, из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром».

Ранее певица Вика Цыганова заявила, что готова исполнять песни Пугачевой. Она считает, что хоть артистка и уехала из страны, ее хиты не должны переставать звучать, поскольку являются творческим наследием всей страны.