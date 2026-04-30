Бероев призвал деятелей культуры отправиться в зону СВО

Актер Егор Бероев заявил о важности личного участия культурных деятелей в специальной военной операции (СВО). Своим мнением он поделился в беседе с ТАСС.

По словам Бероева, личное участие помогает лучше понять ситуацию и людей в зоне конфликта. Актер уверен, что общение с жителями исторических областей сильно меняет восприятие событий. Многие, кто побывал в зоне СВО вместе с ним, вернулись с другим взглядом на жизнь.

Актер также подчеркнул, что у людей в зоне конфликта формируются новые жизненные приоритеты, отличные от мирной жизни.

"Они спускались в бомбоубежище с одной сумкой, не зная, вернутся ли домой", - добавил он.

В начале апреля стало известно, что в Токио состоялась мировая премьера фильма Егора Бероева "Кукла". Картину, которая выйдет в российский прокат 30 апреля, лично представили японской публике Бероев и его супруга Анна Панкратова, сыгравшая главную роль. Показ прошел в сотрудничестве с "Российским фестивалем культуры в Японии 2026".

По сюжету "Куклы", главная героиня Надя (Анна Панкратова) в юности совершает роковую ошибку и попадает за решетку, где рожает дочь. Спустя годы, выйдя на свободу, она отправляется на поиски ребёнка. Единственным, кто протягивает ей руку помощи, становится новый знакомый Андрей (Никита Тезин).