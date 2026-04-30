Марию Голубкину разнесли за неухоженный вид: совсем запустила себя

Мария Голубкина появилась на премьере фильма Егора Бероева "Кукла". 52-летняя артистка предстала перед публикой в шубке и с гладко убранными волосами.

Мария Голубкина давно пропала с экранов телевизоров. Оказывается, актриса больше не снимается в кино. Она сосредоточилась на театральной карьере, а в свободное от спектаклей время посещает святые места России.

Актриса продала свой загородный дом в Химках. Коттедж в 400 "квадратов" с участком 24 сотки несколько лет пустовал. Этот дом Мария Голубкина купила, еще когда состоялась в браке с Николаем Фоменко, а потом не захотела в нем жить.

Единственная дочь звезды "Гусарской баллады" Ларисы Голубкиной ведет закрытый образ жизни. Интересно, что в Сети их часто сравнивают. Вот и на сей раз, увидев свежую фотографию Марии Голубкиной, интернет-пользователи высказали мнение, что наследница "и в подметки не годится" матери, которая якобы "всегда следила за собой", выглядела ухоженной и стильной.

