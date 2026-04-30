Бероева раскритиковали из-за его речи, посвященной новой жене

В Сети недовольны речью Егора Бероева, которую он посвятил новой возлюбленной Анне Панкратовой на премьере фильма «Кукла», где она сыграла главную роль. Прямо со сцены артист поблагодарил избранницу за тот путь, который она прошла вместе с ним на съёмках картины, а также оказала ему поддержку и понимание.

«Я благодарю Анну Панкратову за ее талант, за ее профессионализм, за все то настоящее, что ты привнесла в свою работу!» — высказался Бероев.

На публику его речь не оказала особенного впечатления. Наоборот, многие посчитали такое заявление неуважением по отношению к Ксении Алфёровой, с которой Бероев совсем недавно расстался. Кроме того, некоторых возмутило то, что текст актёр зачитывал с телефона.

«Очень неуважительно по отношению к бывшей жене. Ничего, карма работает быстро», «А просто без шпаргалки никак?», «Какой путь? Куда он плёлся?» — высказываются юзеры под роликами с обращением Бероева к Панкратовой.

Напомним, что в начале 2026 года стало известно о разводе Егора Бероева с 51‑летней Ксенией Алфёровой. Их брак продлился двадцать лет. Позднее актёр подтвердил расставание, уточнив, что разрыв произошёл ещё в 2022 году. Спустя некоторое время Бероев раскрыл с молодой балериной Анной Панкратовой. Более того, сообщалось, что пара работает над тем, чтобы стать родителями.