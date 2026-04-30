«Не простят ни зрители, ни коллеги»: могут ли Хаматову признать иноагентом

Народная артистка России Чулпан Хаматова дала интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признан Минюстом РФ иноагентом). News.ru рассказал, что ей теперь грозит и могут ли ее признать иноагентом.

Скандальное интервью

В беседе с Гордоном* Хаматова осудила спецоперацию и негативно высказалась в адрес россиян. По мнению главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, за это ей может грозить уголовная ответственность за дискредитацию органов российской власти с наказанием до трех лет лишения свободы.

Бородин отметил, что уже направил обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести лингвистическую экспертизу высказываний артистки. Ответ из ведомства пока не поступил, однако лингвисты и психологи организации нашли в словах Хаматовой состав преступления.

«За это есть уголовная статья. Мы надеемся, что профильные структуры проведут полноценную проверку и артистку привлекут к ответственности. Хаматова очень много говорит, проживает в стране НАТО — почему она до сих пор не иноагент?», — задался он вопросом.

Бородин также заявил, что попросил проверить, из каких иностранных источников Хаматова получает финансирование.

Жизнь в Латвии

В феврале 2022 года Хаматова уехала с детьми в отпуск, а после начала СВО заявила, что решила не возвращаться в Россию. Артистка обосновалась в Риге, где купила себе недвижимость.

Позднее она заявляла, что не жалеет об отъезде, но скучает по родителям, которые остались в Казани. По словам Хаматовой, они отрицательно отнеслись к ее побегу из России.

После переезда в Латвию актриса присоединилась к труппе Нового Рижского театра. Спектакли с ее участием не пользовались спросом. Летом 2024 года артистку уволили, хотя сама она заявляла, что ушла по собственному желанию.

Реакция на Хаматову в России

Кинорежиссер Олег Забугорский отметил, что иначе о своем увольнении Хаматова сказать и не могла — актрисе тяжело признаться, что она «неприкаянная».

«И на родину уже возврата нет — слишком много накосорезила, не простят ее ни зрители, ни коллеги. Выражает сочувствие ВСУ, тем самым, которые в курском приграничье расстреливали мирное население, включая детей и стариков. Как возможно такое?», — заявил он.

Кинорежиссер Владимир Хотиненко, снимавший Хаматову в нескольких проектах, назвал эмиграцию Чулпан ее «личной драмой». Он призвал артистку к покаянию.

«Ты можешь успеть это сделать даже в последние секунды жизни. Рядом с Иисусом был распят разбойник. И он первым попал в рай. Но представляете, какого масштаба должно быть покаяние?», — отметил деятель культуры.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что с помощью скандального интервью актриса хотела привлечь к себе внимание западных спонсоров. Он предположил, что Хаматовой перестали платить за ее антироссийские высказывания и она ищет способы их «монетизации». Вместе с тем он отметил, что в России она никому не интересна.

