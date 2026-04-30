Иск на 44 млн завис — суд не стал рассматривать дело Газманова

Московский суд оставил без движения иск о взыскании 44 млн рублей с Олега Газманова, поданный его бывшим директором Дмитрием Царенко.

Решение принято 23 апреля. В суде указали, что заявление не стали рассматривать из-за неоплаты госпошлины истцом. Иск связан с требованием о возмещении неосновательного обогащения.

Ранее сам Газманов обращался в полицию, заявив о возможном хищении средств, полученных от концертов. Суд признал Царенко виновным по 13 эпизодам мошенничества на сумму 10,4 млн рублей и назначил ему четыре года колонии.

Позже появилось еще одно дело — по 17 эпизодам мошенничества на 15,3 млн рублей, где певец также проходит потерпевшим.

Защита Царенко заявляет, что он не совершал преступлений. По версии адвоката, между сторонами действовал агентский договор, а поступавшие средства распределялись по назначению. Также утверждается, что с 2019 по 2024 год на счета артиста было перечислено 44 млн рублей.