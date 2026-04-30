Волочкова рассказала, что продолжает общаться с Пугачевой

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова в интервью РИА Новости рассказала, что поддерживает близкое общение с певицей Аллой Пугачевой после того, как певица покинула Россию. По словам Волочковой, певица поддержала ее после операции на ногу в Германии.

"Она часто дает мне очень мудрые советы в переписках", — добавила балерина.

Она добавила, что певица внесла огромный вклад в ее жизнь и поддерживала ее во все времена.

"Я, кстати, отправила ей видеопоздравление с днем рождения", — добавила Волочкова.

До этого певица Лолита Милявская в Telegram-канале поздравила Пугачеву с днем рождения. Милявская поделилась разговором с Пугачевой, в котором артистка критикует ее за "клоунаду". Как считала Примадонна, Лолита боится, что ее и ее музыку будут воспринимать всерьез.

По словам артистки, из-за этого Милявская прикрывается клоунадой на выступлениях. Лолита с ней согласилась. После начала российско-украинского конфликта Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.