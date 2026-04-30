Актриса Шарлиз Терон отказалась от свиданий и отношений в ближайшем будущем. Об этом она заявила в интервью на "Шоу Дрю Бэрримор" на YouTube. 50-летняя Шарлиз Терон высказалась о своей личной жизни. "Я не думаю, что когда-либо снова смогу жить с кем-то вместе. Думаю, это потому, что мои дочери всё ещё живут со мной, и, может быть, это изменится, когда дети вырастут и уедут", — заявилась актриса. 31 марта папарацци подловили Шарлиз Терон во время весенних каникул на Гавайях с дочерьми Джексон и Август. Актриса была запечатлена в ярко-желтом бикини, состоящем из лифа без бретелей со сборками спереди и плавок. Артистка также надела черные солнцезащитные очки. Знаменитость появилась на публике с распущенными волосами и без макияжа. Недавно Шарлиз Терон выложила фото, где позировала перед камерой в черном топе с накидкой, кожаной мини-юбке, чулках и туфлях на каблуках в тон. Актриса добавила к образу солнцезащитные очки и клатч. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж.

