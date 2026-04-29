Егор Бероев привел 21-летнюю жену на премьеру своего фильма

Актер Егор Бероев привел свою новую жену Анну Панкратову на премьеру фильма «Кукла» — 21-летняя балерина сыграла в нем главную роль. Об этом сообщает Starhit.

В ходе мероприятия Бероев отметил актерскую работу Панкратовой и поблагодарил ее за поддержку. Кроме того, он впервые назвал девушку своей женой

«Я благодарю главную героиню Анну Панкратову за ее талант, за профессионализм, за все то настоящее, что ты привнесла в свою работу. За твое стремление, за твое отношение к работе. Я благодарю Аню, мою жену, за то, что она прошла этот путь со мной рядом, душа в душу, поддерживая меня, понимая меня, веря в меня. Спасибо тебе», — заявил он.

Издание отмечает, что на премьеру Панкратова пришла в свободном наряде, что подогрело слухи о ее беременности. По информации источника, ранее пару видели в медцентре, где они сдавали анализы. На данный момент супруги никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее Бероев рассказал о дочери, которую он много лет скрывал с Алферовой.