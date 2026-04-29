Прохор Шаляпин рассказал об инциденте с новым автомобилем

Прохор Шаляпин рассказал, что его новый автомобиль пострадал из‑за непогоды в Москве. Артист отметил, что инцидент произошёл, так как у него нет гаража или подземной парковки.

«У меня машина стоит во дворе, не в подземном паркинге, и, собственно, дерево упало. К счастью, у меня хорошие отношения с дворниками. Они мне помогли. Упала ветка — ну, убрали, ну и всё, я спал в этот момент», — поделился Прохор Шаляпин на презентации новой песни Анастасии Волочковой «Кто эти люди?».

Ситуация шоумена не смутила. Прохор подчеркнул, что автомобиль полностью застрахован.

Прохор Шаляпин похвастался крупной покупкой в октябре 2025 года. Певец приобрёл автомобиль стоимостью 9 миллионов рублей. Выбор шоумен остановил на китайской марке. У обновки, делился звезда соцсетей, кожаный салон; кроме того, у кресел присутствует опция массажа. При этом Прохор старается не водить без надобности.

