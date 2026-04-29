Лоза объяснил свое недоверие к лунной миссии американцев

Певец Юрий Лоза, известный по хиту «Плот», высказался о лунной миссии американцев. Его слова приводит «Москва 24».

Артист, который является приверженцем теории плоской Земли, признался, что не верит в полет в космос представителей США.

«Уверен, что они никуда не летали. Тогда не летали и сейчас не летали. Снять, как они сидят, играют в шашки, можно где угодно. А показать нам, как это все происходит, не получается у них, понимаете? Это ж бред сивой кобылы», — заявил Лоза.

Также артист высмеял конструкцию спускаемого на поверхность Луны аппарата. Он назвал ее «кастрюлькой с железными ножками», похожими на ножки стула.

Ранее певец Юрий Лоза призвал опубликовать доказательства существования НЛО. Он отметил, что при отсутствии реальных подтверждений нельзя верить в подобную информацию.