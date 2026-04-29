Популярный российский комик сравнил Урганта и Волю

Популярный российский комик, звезда шоу «Импровизаторы» Антон Шастун сравнил юмориста и ведущего Ивана Урганта и его коллегу Павла Волю. Мнением он поделился в беседе с проектом «Вписка», видео вышло на YouTube.

Ведущий «Вписки» попросил Шастуна поучаствовать в игре, в которой ему нужно было выбрать, кто из известных комиков и телеведущих профессиональнее другого. Сравнивая Урганта и Волю, юморист отдал предпочтение первому ведущему.

«Иван Ургант, конечно. Он как ведущий "скилловее", чем Паша», — пояснил Шастун.

При этом он подчеркнул, что относится к Воле с большой любовью и благодарностью и ему нравится, как тот ведет программу «Шоу Воли».

Ранее звезда «Импровизаторов» заявил, что подозревает у себя депрессию. По словам Шастуна, у него случаются приступы уныния и безразличия к окружающему.