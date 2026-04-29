Манижа вышла с обращением на фоне «отмены»

Манижа устала терпеть нападки в свой адрес. Артистка записала видео, в котором попыталась расставить все точки над i.

Манижа решила высказаться на фоне шумихи, связанной с ее возвращением в Россию из Таджикистана. Певица призналась, что устала от критики в свой адрес. Сейчас участнице «Евровидения» припоминают ее высказывания об СВО, а также и то, что она не выразила соболезнования пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Сегодня артистка опубликовала в блоге видеообращение.

«Я никогда не покидала Россию, я жила и живу в Москве. Я путешествую — насколько я знаю, право на путешествие у нас есть. Я летаю на съемки, на концерты, однажды экстренно улетела к сестре, когда она попала в тяжелое ДТП», — начала исполнительница.

С 2023 года, по словам Манижи, она находится в декрете. Именно по этой причине она не появляется на светских тусовках и не ведет активно социальные сети. Однако СМИ трактуют отсутствие певицы в медиаполе как диссидентство.

«С каких это пор декрет в нашей стране можно называть диссидентством? Мне как матери это неприятно слышать», — сказала Манижа.

Также она опровергла, что когда-либо донатила ВСУ. Что касается ее высказываний о теракте в «Крокусе», то артистка отрицает, что поддерживала убийц.