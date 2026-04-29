Костенко призналась, что была любовницей Тарасова

Финалистка конкурса красоты «Мисс Россия — 2014» Анастасия Костенко призналась, что была любовницей бывшего футболиста Дмитрия Тарасова, пока тот был в браке с Ольгой Бузовой. Об этом сообщает Starhit.

По словам Костенко, именно она уговорила Тарасова на развод с Бузовой. При этом она добавила, что испытывает стыд за этот поступок.

«Если вам интересно мое мнение о том, как быть любовницей, то скажу: стыдно. Чтобы не оказаться в такой ситуации, поступайте как я: если в семье у человека все давно решено и у него серьезные намерения, обозначайте границы, говорите: “Дорогой, сначала развод, а потом хоровод“. Как же сложно быть неидеальной в столь идеальном мире», — заявила она.

После развода с Бузовой Тарасов официально вступил в отношения с Костенко. Сейчас пара растит четверых детей.

Ранее Тарасов признался, что «всегда любил войну».