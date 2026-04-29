Валю Карнавал обвинили в неуважении к казахстанцам

Блогерша Валя Карнавал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опровергла слух о неуважении к народу Казахстана.

Как отметила Карнавал, в 2025 году в сети появилась информация о том, что на съемках клипа «Вдох-выдох» в Казахстане блогерша потребовала, чтобы на площадке не было ни одного казахстанца. Знаменитость призналась, что безумно возмущена и шокирована такими слухами.

«Я с огромной любовью, подчеркну, с огромной любовью отношусь к народу Казахстана, потому что для меня это просто невероятно талантливые люди. Невероятно талантливые и открытые люди, с которыми мы сняли просто потрясающий клип. Один из лучших за всю мою карьеру», — отметила блогерша.

Карнавал подчеркнула, что за все организационные моменты съемок клипа отвечала команда из Казахстана. Знаменитость с большой теплотой вспоминает то время. Она назвала съемки одними из самых душевных, крутых и отлично организованных.