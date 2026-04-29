Суд принял еще одно решение по делу Маши Распутиной: муж звезды отреагировал

Сегодня в Арбитражном суде Московской области прошло очередное заседание по громкому делу Маши Распутиной. Похоже, скандальная история с домом, в котором звезда проживает с семьей, подошла к концу. Сегодня в суде прекратили дело о банкротстве мужа артистки Виктора Захарова.

Напомним, что бывшая жена супруга Распутиной некоторая время назад подала на раздел имущества. Суд первой инстанции, изучив все обстоятельства, ей в этом отказал. Но после апелляции было принято другое решение: выплатить экс-супруге компенсацию в размере около семидесяти миллионов рублей. Так как таких денег не оказалось, мужа Распутиной хотели признать банкротом, а особняк – продать, после чего выплатить компенсацию.

- Сегодня прекращено производство по делу о банкротстве Захарова Виктора Евстафьевича, - объяснил «Московскому комсомольцу» адвокат звездной семьи Владимир Семенов. – Это произошло после того, как Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение суда нижестоящей инстанции о разделе имущества с бывшей супругой и взыскании денежной компенсации. Это был единственный долг моего доверителя, который возник в результате раздела имущества. После того, как Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение о разделе имущества, соответственно, исчезло основание для процедуры банкротства. Производство по делу о банкротстве сегодня было прекращено.

В звездной семье эту новость приняли с воодушевлением.

- Конечно, я очень доволен: тут даже говорить нечего, - признался муж Марии Виктор Евстафьевич. – Справедливость восторжествовала! В установленные законом сроки мы получим решение суда, будет снят и арест с дома, и разблокируют все мои банковские карточки….

У самой Марии Распутиной вскоре день рождения. Певица уже заказала любимому супругу подарок.

- Хочу рыбу, - улыбается Маша в ролике, который распространился в Интернете. – Большую!

Также супердива заявила, что в ближайшем будущем планирует поехать на свою родину, в Сибирь. Не только для того, чтобы набраться сил, но и заняться вопросами установки памятника отцу, который недавно покинул этот мир.