Алена Апина вернулась из Европы и отправилась в церковь

Певица Алёна Алина появилась в Москве в Англиканской церкви апостола Андрея. Причина, по которой исполнительница хита «Бухгалтер» приехала сюда, оказалась весьма нетривиальной: артистка пришла на... показ мод, который проходил прямо в основном церковном зале.

Надо сказать, ситуация, когда моду показывают в церкви, её не особо удивила. Апина призналась, что и не такое видела в своей жизни.

«Я, конечно, впервые на таком событии при таком антураже, хотя я видела, как в Лондоне в церквях люди шли со столиками для пикников, с бутылками. Заходили совершенно спокойно, и в этом не было ничего такого экстраординарного», - поделилась своими впечатлениями певица.

Примечательно, что еще недавно Апина две недели отдыхала за рубежом. Журналисты, конечно, не могли не спросить, где она была и что видела.

«Каждое путешествие для меня - это всегда очень много впечатлений. Мне запомнились японские обезьяны, мне запомнилась картина Веласкеса "Менины". Всем говорю: будет возможность- посмотрите, потому что это какое-то сногсшибательное впечатление. Я не думала, что на такие эмоции способна. Вообще две недели пролетели очень быстро», – рассказала Апина.

Также Алёна сообщила, как именно готовила это путешествие: «У меня есть свой «туроператор» - это моя дочь, которая как гвоздь в голове все говорила: «Поехали, поехали». И мы поехали».

Кстати, у Алёны уже появились новые планы на будущие путешествия.

«В Китай надо лететь. В наше время не быть ни разу в Китае – это уже какой-то моветон», – улыбалась звезда.

В какой-то момент корреспонденты перешли уже на более интригующие вопросы. В частности, спросили, повторила бы сейчас Алёна эксперимент, когда она снималась в довольно откровенном образе? ( На свое 55-летие она устроила фотосессию в латексном платье, а на 61-летие – в одном пиджаке -прим.авт.) Довольна ли она своими формами? На это Апина ответила кратко: «Я всегда довольна своими формами, даже если кто-то ими не доволен».