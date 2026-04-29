Отар Кушанашвили назвал жалким обматеренного Милонова

Известный российский телеведущий Отар Кушанашвили назвал жалким депутата Госдумы Виталия Милонова, которого в ходе церемонии вручения премии «Шансон года» обматерил зритель.

На эту тему ведущий высказался в своем шоу «Каково?!», ролик доступен на YouTube.

«Почему так жалок был Милонов? Почему он не нашелся, что ответить?» — задался вопросами Кушанашвили и добавил, что парламентарий выглядел ничтожным, когда его оскорбили на мероприятии.

При этом Кушанашвили заверил, что негативно оценивает поступок неизвестного зрителя-матерщинника. По его мнению, случившееся вызвало радость у многих пользователей сети, потому что россияне часто плохо относятся к депутатам.

Инцидент с Милоновым Москве. Когда депутат читал со сцены строки из песни Михаила Шуфутинского, неизвестный мужчина, находящийся среди зрителей, выкрикнул в его адрес нецензурную реплику. Парламентарий после этого махнул рукой и завершил речь.

Ранее Кушанашвили рассказал, как выругался матом в прямом эфире Первого канала. Ведущий отметил, что после этого его длительное время не принимали на работу на телевидении.