Угрозы бандитов и дружба с Садальским: где сейчас Лариса Удовиченко

Народная артистка России Лариса Удовиченко сегодня отмечает свой 71-й день рождения. Что известно о ее жизни, сложностях в семье и о творческой карьере, разбиралось издание News.ru.

Карьера

Лариса Удовиченко родилась 29 апреля 1955 года в Вене, где ее отец служил военным врачом. Однако в Австрии она провела только первый год своей жизни. После многочисленных переездов семья обосновалась в Одессе.

Удовиченко поступила в Народную студию актера при Одесской киностудии и проучилась там три года. После окончания школы она переехала в Москву и поступила во Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК).

В фильмографии актрисы насчитывается более 160 работ, в том числе роли в таких картинах как «Красное и черное», «Место встречи изменить нельзя», «Летучая мышь», «Мертвые души», «Опасно для жизни!», «Анатомия убийства». Сейчас Лариса Удовиченко играет в театре и продолжает сниматься в кино. В 2026 году запланирован выход шестого сезона сериала «Спасская» и фильма «Монохром» с ее участием.

А в апреле 2025 года президент России Владимир Путин наградил народную артистку орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Личная жизнь

Первый брак Ларисы Удовиченко с режиссером Александром Панкратовым-Белым был фиктивным и заключен ради московской прописки. Вторым избранником актрисы стал режиссер Андрей Эшпай, а в третий раз она вышла замуж за бизнесмена Геннадия Болгарина.

В браке с Болгариным Удовиченко родила дочь Марию. Они прожили вместе 20 лет. Однако после развода выяснилось, что предприниматель был игроманом. Актриса заявила, что ее бывший муж часто покидал Москву, чтобы скрыться от кредиторов. В это время как сама Удовиченко с дочерью оставались в столице и рисковали жизнью — их преследовали люди, которым задолжал Болгарин.

«Извещение о нашем разводе мне прислали по почте. Нас развели заочно», — признавался экс-муж Удовиченко.

Дочь Удовиченко училась в театральном институте, но отказалась от актерской карьеры. Она окончила Институт моды и дизайна в Италии и вышла замуж за итальянца, музыканта Франческо Криусколи.

При этом Лариса Удовиченко была дружна с заслуженным артистом РСФСР Стасом Садальским, которого до сих пор считает «замечательным артистом и гениальным партнером». Однако, по ее словам, сложный характер коллеги разрушил их отношения.

«В какой-то момент я перестала его терпеть — повернулась и ушла. Никому ничего не рассказываю и не доказываю», — признавалась Удовиченко.

Напомним, что 18 января 2023 года Ларису Удовиченко экстренно госпитализировали в Москве с переломом позвоночника. Однако она быстро восстановилась и вернулась к работе.