Волочкова рассказала, что обязана жизнью Баскову

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что певец Николай Басков, с которым они ранее состояли в романтических отношениях, оказывал ей материальную и моральную поддержку, поэтому она обязана ему жизнью.

— У нас с Колей чувства до сих пор. Он мне очень помогал в последнее время, я во многом обязана ему жизнью. Помогал морально и не только — это как раз касается операций, — поделилась она.

По словам танцовщицы, она до сих пор чувствует нерушимую связь с артистом, которая сохраняется на протяжении 25 лет их общения. Волочкова добавила, что все самые значимые моменты в жизни они с Басковым всегда проживали вместе, передает РИА Новости.

Также балерина призналась, что певец помогал ей в воспитании дочери Ариадны, практически заменив ей родного отца. По словам знаменитости, ее связь с исполнителем настолько крепка, что никому не удастся внести разлад в их отношения.

Ранее Волочкова рассказала, что в юности могла не попасть на важный балетный конкурс из-за отсутствия денег на поездку. По ее словам, несмотря на трудности, она была уверена, что должна поехать и добиться победы.