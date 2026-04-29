Компания Гордон задолжала налоговой крупную сумму

Компания юриста Екатерины Гордон задолжала налоговой 363 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

У юриста есть несколько юридических компаний. Одна из них, ООО «Гордон и сыновья», была зарегистрирована в 2010 году. Ее прибыль за прошлый год ушла в минус на 3,7 млн рублей. Согласно бухгалтерской отчетности, фирма должна 363 тысячи по налогам.

В марте СМИ сообщили, что Гордон заработала огромную сумму на защите спортсменов. Ее компания ООО «Правовая Защита Спорта» принесла ей за последний год около 9,3 млн рублей прибыли, хотя еще в 2024 году показатель составлял всего 458 тысяч рублей. Юрист владеет 50% фирмы и выступает ее генеральным директором. Вторым учредителем является Умар Кремлев.