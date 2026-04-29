Тейлор Свифт решила запатентовать свой голос и образ

Известная американская певица Тейлор Свифт подала заявки на регистрацию товарных знаков для защиты авторских прав на голос и образ. Речь идет о двух фразах, произнесенных ее голосом: "Привет, это Тейлор Свифт" (Hey, it's Taylor Swift) и "Привет, это Тейлор" (Hey, it's Taylor), а также фотографии с концертного тура Eras Tour. На снимке Свифт, одетая в многоцветное боди с серебристыми элементами, стоит на розовой сцене с розовой гитарой в руках. Перед певицей - разноцветный микрофон, на заднем плане - фиолетовые огни.

© Российская Газета

Как отмечает издание Variety, заявки были поданы в патентное бюро от имени компании TAS Rights Management, принадлежащей Свифт. По словам юриста по интеллектуальной собственности Джоша Гербена, этот шаг показывает, что деятели шоу-бизнеса все больше опасаются кражи их образа и голоса искусственным интеллектом. Так, изображение Свифт уже не раз использовалось ИИ без разрешения со стороны певицы.

Тейлор Свифт не первая, кто решил обезопасить себя. Она последовала примеру актера Мэттью Макконахи, который ранее подал несколько заявок на создание товарных знаков. В 2025 году ведомство по патентам выдало Макконахи восемь товарных знаков, в том числе на аудиозапись фразы "Ладно, ладно, ладно!" (Alright, alright, alright!) из фильма "Под кайфом и в смятении" 1993 года. Юристы актера посчитали, что регистрация даст больше возможностей для защиты его прав в борьбе с ИИ-контентом.

В некоторых американских штатах действуют законы о праве на публичность, которые запрещают несанкционированное коммерческое использование изображения и внешности человека. Кроме того, деятели шоу-бизнеса могут подать иск в федеральный суд США, если кто-то нарушил их права. Однако еще не было дел, в которых бы ответчиком выступала платформа ИИ.