Врач назвала вероятную причину болезни Долиной

Проблемы со здоровьем певицы Ларисы Долиной могут быть связаны со стрессом из-за скандальной продажи квартиры в Москве.

Об этом заявила невролог-реабилитолог Марина Аникина в беседе с «Абзацем».

«Мы говорим про хронический болевой синдром, потому что это человек в возрасте. Скорее всего, сказались события, которые с ней произошли», — предположила специалист.

Аникина подчеркнула, что хронический стресс и напряжение влияют на состояние пациента и могут провоцировать боли в шее и пояснице.

Ранее сообщалось, что Долину экстренно госпитализировали с сильной болью в позвоночнике. По данным Telegram-канала «112», артистка не могла встать с постели несколько часов, врачи диагностировали у нее радикулопатию, ишиалгию и грыжу межпозвоночных дисков.

В то же время директор Долиной опроверг информацию о срочной госпитализации. В беседе с ТАСС он заявил, что состояние исполнительницы не вызывает опасений и связано с переменой погоды.