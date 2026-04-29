Тимур Родригез и Катя Кабак объявили о помолвке

Певец Тимур Родригез и актриса Катя Кабак женятся. Об этом артист сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Тимур Родригез сделал предложение руки и сердца Кати Кабак рядом с кинотеатром «Художественный» в Москве. Певец поделился фото, на которых они с возлюбленной были запечатлены в вечерних нарядах. На экране кинотеатра была надпись: «Она сказала: «Да»!

«Так и сказала!» — подписал фото Родригез.

В 2023 году певец публично объявил о разводе с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака. В ноябре 2024 года Родригез перестал скрывать роман с актрисой Катей Кабак.

Актриса признавалась в беседе с изданием «7Дней», что познакомилась с Родригезом 15 лет назад. По ее словам, поначалу между ними была просто дружба. Артисты поздравляли друг друга с праздниками и приглашали на дни рождения. Позже они длительное время не виделись. Как рассказала актриса, в 2023 году она поздравила Родригеза с днем рождения. Звезды разговорились и решили встретиться. Артистка уточнила, что на тот момент шоумен уже полгода как расстался с женой.