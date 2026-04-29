Соседов назвал талантливых детей российских звезд

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о наследниках российских знаменитостей и их таланте. Об этом он рассказал Общественной службе новостей.

По его мнению, в нашем шоу-бизнесе есть несколько детей известных родителей, которые заслужили свою популярность.

«Стас Пьеха является достойным наследником своей династии. Он смог состояться как звезда, ему даже не понадобилось покровительство знаменитой бабушки. Он очень талантливый человек, с хорошим тембром, музыкальным стилем», — заявил Сергей.

Также Соседов выделил Никиту Преснякова.

«Это наследник сами знаете кого, но парень в самом деле талантливый. Не вижу причин не считать его хорошим артистом из-за его бабушки», — добавил он.

Ранее музыкальный критик заявил, что народная артистка России Лариса Долина сама виновата в том, что с ее концертов уходят люди. По его словам, каждый зритель имеет право на свое мнение.