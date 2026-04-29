«Избавились от обидчика»: как Самойлова отпраздновала день своего рождения

Блогер Оксана Самойлова отпраздновала 38-летие. Как сообщает Super.ru, знаменитость отметила первый день рождения после развода с рэпером Джиганом.

Самойлова собрала на своем торжестве только самых близких. В их числе была и ее мать Евгения Николаевна. В своей речи она призналась, что «не может дышать», когда ее дочь «обижают».

«Мы избавились от обидчика», — ответила на это Самойлова.

Напомним, что Самойлова и Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) были женаты с 2012 года, у них четверо детей. 1 апреля 2026 года суд развел музыканта и блогера.

Сообщалось, что бывшие супруги заключили мировое соглашение в рамках судебного спора о признании брачного договора недействительным. Джиган получил загородный дом и одну из московских квартир, а Самойлова две квартиры. Автомобили остались за теми, на кого они оформлены.