Известный продюсер оценил гонорары Галкина*

Продюсер Сергей Дворцов рассказал aif.ru о гонорарах комика Максима Галкина* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) на частных мероприятиях.

По словам Дворцова, выступление признанного иноагентом комика на корпоративе стоит около 100 миллионов рублей за программу длительностью 40-45 минут. Сейчас Галкин* готов на любые предложения, поскольку его заработки снизились по сравнению с работой в России, говорится в публикации.

Дворцов также сообщил, что на свадьбе украинско-грузинского олигарха в Каннах для гостей выступали Рики Мартин и Галкин*. На мероприятии звучали русские песни, под которые танцевали приглашенные.

Максим Галкин* выступил тамадой на украинской свадьбе

Напомним, что модель из Харькова Ника вышла замуж за киевского бизнесмена грузинского происхождения Ники Ломиа. Свадьба прошла в поместье с видом на Средиземное море. Присутствовали гости из России, Грузии и с Украины. Гостей угощали карпачо из осьминога, стейком «Шатобриан» со спаржей, артишоками, коктейлями и дорогим алкоголем.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.