Стас Михайлов рассказал о взрослении, наследниках и пути к славе

27 апреля Стас Михайлов отпраздновал 57-летие. В интервью «КП» он рассказал о том, как отмечает дни рождения, воспитывает детей и с какими испытаниями столкнулся на пути к славе.

Михайлов отметил, что в своей день рождения просто хочет видеть своих любимых людей «живыми и здоровыми», а подарков хочется все меньше, ведь они интересны, когда только сделаны от души.

«Поэтому самые приятные подарки для меня — поздравления от моих детей и семьи. Дети, думаю, что-то подготовят, поздравят. Помню, на свой юбилей я их попросил спеть песню "Папа любит дочь". Я до сих пор пересматриваю это видео», — отметил певец.

Говоря о своих детях, Михайлов заявил, что «петь они точно не будут» — им это не интересно. С музыкой у артиста связана лишь старшая дочь Даша, однако ей больше нравится создавать композиции, чем исполнять самостоятельно. Сейчас она увлекается техническими новшествами, связанными с компьютером и ИИ.

Также Михайлов ответил на вопрос о том, в чем преимущество зрелого возраста для мужчины. Певец считает, что с годами у человека появляется реальное восприятие себя и своих жизненных ценностей.

«И каждый день рождения ты понимаешь, что наиболее ценно не количество людей на твоем празднике, а их качество. Хочется видеть только тех людей, которые тебе действительно близки по духу, а не просто приглашены для галочки», — добавил он.

Песни Михайлова долгие годы не брали в эфиры. Говоря об этом, он признал, что иногда испытания полезны, а даются они для того, чтобы люди, уповая на Бога, становились сильнее и шли вперед. Для артиста «калитка открылась», когда он отчаялся — ему было нечем платить за квартиру.

«Утром выбежал на пробежку, и меня сбивает машина. Обошлось без травм, просто упал на капот, и все. Прихожу домой, сел перед иконой и говорю: "Я больше не могу, все!" Тогда я понял, что исчерпал все силы. Именно в такие моменты, наверное, происходит помощь от Бога. И дальше начинают происходить какие-то невероятные вещи. Песня «Свеча» уже звучала везде, но не звучала на радио. И Артур Вафин (редактор радио «Шансон» — прим. ред.) не зная меня, купил мой диск в подземном переходе и поставил его в эфир. И песня понеслась», — заявил Михайлов.

Он добавил, что без сложностей не стал бы тем, кем является сейчас. Михайлов считает, что если бы он прославился в 20 лет, то его бы «уже не было».