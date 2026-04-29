Волочкова перечислила требования к будущему мужу

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что состоит в романтических отношениях, однако речи о свадьбе не идет. Ее комментарий передает РИА Новости.

Артистка подчеркнула, что отношения у нее есть всегда, поскольку она не представляет свою жизнь без романтики. В то же время, по словам балерины, ей сложно найти мужчину, за которого хотелось бы выйти замуж.

«Мне как сильному человеку и состоявшейся личности очень непросто встретить мужчину, который может быть рядом, с которым мы сойдемся по силе духа, воли, качествам, достоинству, сексуальности, умению защищать и не давать в обиду», — призналась Волочкова.

Известно, что Волочкова не была замужем. В 2007 году она устроила свадебную церемонию с бизнесменом Игорем Вдовиным, однако позже заявила, что официально расписаны они не были. В 2005 году балерина родила дочь Ариадну.

Ранее Волочкова вспомнила, как незнакомец помог ей в самом начале карьеры. Мужчина решил оплатить поездку артистки на балетный конкурс, когда у нее не нашлось денег на билет.