Shaman отказался петь хиты Пугачевой

Певец Shaman (он же — Ярослав Дронов) заявил, что не стал бы исполнять песни Аллы Пугачевой, даже если бы получил на них права. Об этом артист сообщил в беседе с ТАСС.

По словам певца, композиции Пугачевой ему «явно не подходят» — в основном потому, что они поются от женского лица.

«Да и у меня много своих песен, да и у меня вообще свой путь по жизни, свой выбор, своя стезя и своя дорога», — отметил он.

В сентябре 2025 года Пугачева рассказывала в интервью, что впервые познакомилась с Дроновым в 2013 году на шоу «Фактор А», где он участвовал в ее команде. По словам исполнительницы, она верила в его успех и даже помогала ему в начале карьеры.

Однако артистка выразила разочарование в том, как развилась карьера Дронова. Она заявила, что в его композициях нет любви к публике, а есть «успех, деньги и слава».

Недавно глава ФПБК Виталий Бородин рассказал «Газете.Ru», что 30 апреля состоится новое судебное заседание по его иску против Аллы Пугачевой. Он заявил, что комиссия лингвистов и психологов обнаружила в интервью Пугачевой оправдание терроризма.