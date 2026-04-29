Киркоров рассказал, как его дети зарабатывают карманные деньги

Филипп Киркоров признался, что его дети зарабатывают карманные деньги, занимаясь домашними делами вместе с помощниками по дому. Об этом поп-король рассказал на пре-пати премии Ру.ТВ, куда добрался несмотря на погодные условия в столице.

По словам артиста, помимо того, что в любую погоду он может ездить на своём автомобиле, дети помогли ему расчистить дорогу при выезде из дома.

«Территорию завалило, но мои же дети зарабатывают пару копеек свои тем, что убирают участок вместе с моими помощниками», — поделился он в разговоре с журналистами.

Ранее Филипп Киркоров пожаловался, что интернет и гаджеты почти полностью завладели вниманием его 13-летнего сына Мартина. Поэтому артист ограничил наследнику доступ в соцсети — теперь тот сфокусировался на спорте.