Актриса Карина Андоленко ответила на сообщения о служебных романах

Актриса и телеведущая Карина Андоленко заявила, что слухи о ее романах с известными артистами — ложь. Об этом она сказала в интервью «КП».

В разное время в СМИ и соцсетях появлялись слухи об отношениях Андоленко с разными известными артистами и режиссерами. Например, с Гелой Месхи, Дмитрием Дюжевым, Егором Кончаловским, Станиславом Бондаренко и Алексеем Макаровым. В ходе интервью у нее спросили, какие из этих домыслов правдивы.

«Никакие. Не раз мне задавали этот вопрос, и я всегда отвечаю одинаково. Хорошо, если приписывают романы — значит, нам удалось сыграть любовь по-настоящему, раз у людей возникло ощущение, что у нас есть какие-то отношения, кроме профессиональных», — рассказала артистка.

Андоленко также призналась, что восстанавливается от работы «достаточно банальными» вещами. Она любит путешествовать, бывать на море, общаться с близкими, смотреть фильмы, посещать концерты и читать книги. Кроме того, ей крайне важно всегда учиться чему-то новому.