Директор Долиной отреагировал на сообщения о госпитализации певицы

Сообщения о том, что певицу Ларису Долину экстренно доставили в больницу после жалоб на острые боли в спине, не соответствуют действительности, заявил ее директор Сергей Пудовкин.

«Врут [о госпитализации]», – приводит слова Пудовкина ТАСС.

Пудовкин заверил, что состояние певицы не вызывает опасений.

Источники РЕН ТВ сообщали, что из-за сильных болей в позвоночнике к Долиной вызвали медиков, которые приняли решение о госпитализации артистки. По предварительной информации, заявили источники, причиной резкого ухудшения самочувствия стал хондроз.

