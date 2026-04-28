Ларису Долину экстренно госпитализировали

Врачи экстренно госпитализировали известную певицу Ларису Долину. У исполнительницы диагностировали хондроз, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, артистка вызвала скорую из-за сильных болей в позвоночнике. Прибывшие медики осмотрели ее и приняли решение о госпитализации.

Журналисты предположили, что повреждена структура хряща, что может привести к нарушению функции позвоночника.

По их данным, певице пришлось пропустить показ дизайнера Джемала Махмудова, проходивший в Англиканской церкви Святого Андрея.

Кроме Долиной, на него были приглашены такие звезды, как Алана Мамаева, Мария Погребняк, Алена Водонаева.